В ближайшее время мэр Рязани Елена Сорокина проведет прямую линию

С большой долей вероятности можно сказать, что в скором времени мэр Рязани Елена Сорокина выступит на прямой линии. Об этом стало известно во время выступления главы региона Николая Любимова.

- Предложу главе администрации Елене Сорокиной провести в разумные сроки прямую линию, - пообещал Любимов. — Елена Борисовна уже публично отчитывалась в «Точке кипения», отчет вызвал большой интерес у людей... но вопросов по-прежнему остается много. Может быть она сможет во время прямой линии ответить на большинство. Людям это будет интересно.

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