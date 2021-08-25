Мэрия объяснила, почему демонтирует чугунную ограду в центре Рязани.

Чугунную ограду в сквере у Дома художника демонтируют на время. Об этом сообщила администрация Рязани.

«Дирекция благоустройства временно демонтировала чугунную ограду на Первомайском проспекте в связи с тем, что она мешает работе спецтехники, которая спиливает аварийные сухие деревья. Планируется, что ограду восстановят до конца недели», - говорится в сообщении.

Демонтировать ограду начали днем 25 августа. По словам сотрудников Дирекции, они не знают, для чего демонтируют ограждение: «Вопрос не к нам, мы – исполнители» (подробнее с комментарием краеведа).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!