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Общество25 августа 2021 14:41

В центре Рязани демонтируют очередную чугунную ограду

Властям мэрии помешало ограждение на Первомайском проспекте
Источник:kp.ru
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В центре Рязани демонтируют очередную чугунную ограду.

В центре Рязани демонтируют очередную чугунную ограду.

Днем 25 августа работники Дирекции благоустройства Рязани приступили к демонтажу чугунной ограды на Первомайском проспекте. Установлено ограждение в сквере у Дома художника, возле памятника Григорию Петрову.

Властям мэрии помешало ограждение на Первомайском проспекте.

Властям мэрии помешало ограждение на Первомайском проспекте.

По словам сотрудников Дирекции, они не знают, для чего демонтируют ограждение: «Вопрос не к нам, мы – исполнители».

Сотрудники Дирекции не знают, для чего демонтируют.

Сотрудники Дирекции не знают, для чего демонтируют.

— Это ограждение явно красивее всех тех могильных оградок, которые наставили везде вдоль дорог, — считает краевед и администратор паблика «Рязань, которую мы потеряли» Александр Дударев. — Ну раз она там стоит, значит при размещении памятника ее и поставили. А возможно, в 90-х внутри ограды находилось что-то вроде кафе. А теперь вот не нужна стала, возможно, что сдадут по цене лома, обидно. Хотя, в Рязани есть много мест, куда бы ее можно было поставить…

Плохо, если ограждение сдадут на металлолом.

Плохо, если ограждение сдадут на металлолом.

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