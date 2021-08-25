В центре Рязани демонтируют очередную чугунную ограду.

Днем 25 августа работники Дирекции благоустройства Рязани приступили к демонтажу чугунной ограды на Первомайском проспекте. Установлено ограждение в сквере у Дома художника, возле памятника Григорию Петрову.

Властям мэрии помешало ограждение на Первомайском проспекте.

По словам сотрудников Дирекции, они не знают, для чего демонтируют ограждение: «Вопрос не к нам, мы – исполнители».

Сотрудники Дирекции не знают, для чего демонтируют.

— Это ограждение явно красивее всех тех могильных оградок, которые наставили везде вдоль дорог, — считает краевед и администратор паблика «Рязань, которую мы потеряли» Александр Дударев. — Ну раз она там стоит, значит при размещении памятника ее и поставили. А возможно, в 90-х внутри ограды находилось что-то вроде кафе. А теперь вот не нужна стала, возможно, что сдадут по цене лома, обидно. Хотя, в Рязани есть много мест, куда бы ее можно было поставить…

Плохо, если ограждение сдадут на металлолом.

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