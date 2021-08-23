Назначена дата рассмотрения апелляции по концессии рязанского «Водоканала»

Рассмотрение апелляционной жалобы по концессии рязанского «Водоканала» состоится 15 сентября в 20-м арбитражном апелляционном суде. В качестве ответчика выступит администрация Рязани, в качестве третьих лиц – правительство Рязанской области, Рязанская городская Дума и МП «Водоканал города Рязани».

Начало заседания в 11:00.

5 июля Арбитражный суд Рязанской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «РВК-центр» к администрации Рязани по концессии МП «Водоканал города Рязани». Суд встал на сторону чиновников мэрии.

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