По делу о концессии рязанского «Водоканала» подана апелляционная жалоба

ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп»), как и обещало, подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Рязанской области по иску к администрации Рязани. Информация об этом появилась в картотеке дела 20 Арбитражного суда. Правда, дата заседания пока не назначена.

5 июля Арбитражный суд Рязанской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «РВК-центр» к администрации Рязани по концессии МП «Водоканал города Рязани». Суд встал на сторону чиновников мэрии.

— Мы, безусловно, подадим апелляцию, но сам факт подобного решения наглядно демонстрирует, что руководство Рязанской области не заинтересовано в ее развитии, в диалоге с новыми партнерами, — отметил в начале июля генеральный директор ГК «Росоводоканал» Антон Михальков. — Не уверен, что подобная позиция отвечает интересам жителей города, по крайней мере, их мнения в данном случае никто и не спрашивал (читать подробнее).