Трубы по швам. Рязань отказалась от инвестиций в ЖКХ

В Рязани трубы рвутся практически каждый день. Инвестор готов вкладывать деньги в модернизацию, но чиновники против. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 июля Арбитражный суд Рязанской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп») к администрации Рязани по концессии МП «Водоканал города Рязани». Суд встал на сторону чиновников мэрии. Это если коротко.

Передергивание фактов

Рязанцы, которые напрямую зависят от поставок холодной воды, ждали, что на решающем судебном заседании представитель Рязанской городской Думы расскажет о паршивом хозяйственном ведении, о гнилых трубах протяженностью 700 км, об отвратительном качестве холодной воды, но не тут-то было. Думский юрист просто скопировал возражение чиновников города и зачитал. Позицию понять можно, когда крыть особо нечем и, кроме воды - в переносном смысле, добавить нечего. Но надо признать, что представитель депутатов был чуть более конкретен, чем месяцем ранее чиновник от областного правительства.

- Депутаты Рязанской городской Думы полагают, что данное заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям... - отметил юрист и перечислил доводы администрации. Отметим, что сам представитель правительства Рязанской области на суд не явился, но заблаговременно (1 июля) выслал по электронной почте ходатайство, чтобы дело рассматривали без него. - В связи с тем, что состав участников суда постоянно меняется, придется повторить нашу позицию, - начал свою речь представитель ООО «РВК-центр» Юрий Казачков. - Мы подали иск, чтобы признать отказ администрации Рязани недействительным. В отказе властей просто перечислены основания из закона, но это либо неправильная трактовка, либо, извините, передергивание. Законодатель четко говорит, что отказать можно, но для этого есть исчерпывающий перечень для отказа, а администрация, мы считаем, неправильно применила закон.

В частности, мэрия посчитала, что у нее нет собственности на часть объектов концессионного соглашения. Но и «РВК-центр» не просил в концессию части объекта. Группа компаний четко в своем предложении сформулировала, что хочет взять в концессию весь объект - централизованную систему водоснабжения и водоотведения.

- А мэрия перечисляет принтеры, домики, другое имущество, которое совсем не имеет никакого отношения к централизованной системе водоснабжения, - продолжает юрист ГК «Росводоканал». - Ключевая ошибка администрации - слово «часть». Мы все понимаем, что централизованная система водоснабжения в Рязани есть, ее не нужно создавать. Если бы мы пришли с предложением «создать», то тогда мэрия могла бы на законных основаниях отказать. Но мы хотим реконструировать объекты водоканала, в том числе модернизировать...

Как справедливо отметил Юрий Казачков, в России нет ни одной системы центрального водоснабжения, которая бы не требовала реконструкции. Все специалисты, которые в этой отрасли работают, понимают, что система постепенно изнашивается

- И представитель МУП «Водоканал города Рязани» подтверждал в суде, что изношенность водопровода очень серьезная, - подчеркнул Казачков.

Апелляция будет!

Судья отправила участников процесса из зала, и через 20 минут зачитала решение - иск ООО «РВК-центр» не удовлетворять. Отказ в концессии признан законным и обоснованным. Уходящие из здания суда представители администрации и «Водоканала» только отметили между собой: «Есть передышка».

Да, ГК «Росводоканал» планирует подать апелляционную жалобу, которая будет рассматриваться в городе Туле. Есть шанс, что географически независимые судьи примут справедливое и объективное решение.

Отметим, что за последние четыре процесса судья Ирина Стрельникова, являющаяся членом Квалификационной коллегии судей Рязанской области, ни разу не поинтересовалась у ответчиков о системе водоснабжения в Рязани, водоотведения. Можно предположить, что тех документов, предоставляемых чиновниками, ей хватило, чтобы вынести «нужное» решение. Надеемся, что ее коллеги из Тулы в ближайшее время постараются окунуться с головой в коммунальную жизнь Рязани.

Отказ от инвестиций

Почти год назад ГК «Росводоканал» предложила администрации Рязани заключить концессионное соглашение в отношении МП «Водоканал города Рязани». Инвестиционная модель концессии рассчитана на 49 лет, а объем инвестиций на данный период составил бы 49,3 млрд рублей.

- Мы представили детальный план по дальнейшему развитию системы водоснабжения и водоотведения Рязани и готовы реализовать его, используя лучшие производственные практики предприятий группы, - сказал тогда гендиректор ГК «Росводоканала» Антон Михальков. – Мы учли ограничения, сформировавшиеся в период пандемии, и считаем, что предложенная модель является действительно социально-ориентированной и будет комфортной для рязанцев.

Позже, на пресс-конференции, генеральный директор развеял слухи о возможном резком подорожании тарифов на воду. Очень часто в своей риторике оппоненты прибегают именно к этому доводу.

- В настоящее время уровень инфляции прогнозируется в пределах 4%, что и является критерием роста тарифа на весь срок. Это мы и хотим зафиксировать концессионным соглашением. Отмечу, что администрация Рязани на 2021 год подала заявку в ФАС России на утверждение прироста уровня тарифа как раз на 4%. То есть, мы отталкиваемся в нашем предложении от существующих утвержденных регулятором тарифных смет.

По словам Михалькова, компания готова профинансировать и плановые убытки рязанского «Водоканала» в первые два года деятельности. Это порядка 300 млн рублей.

- Как только концессионное соглашение будет заключено, то деньги на модернизацию предприятия поступят сразу же, в течение года. Мы думаем, что заметные изменения будут видны уже на горизонте двух-трех лет работы, - подчеркнул Антон Юрьевич.

Кстати, с инвестиционной программой концессионера на 2021-2025 годы может ознакомиться любой желающий. Потенциальный инвестор ее не скрывает, но отмечает, то подготовлена она с учетом тех данных, которые предоставила администрация Рязани.

Президент за концессию - Рязань против

Ну и напоследок хочется привести слова Президента России Владимира Путина, который четко и понятно объяснил важность концессий.

- Главная наша цель - привлечение частных инвестиций. Мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить их не безубыточное, а привлекательное участие в нашей экономике. Люди с удовольствием вкладывают свои деньги, и правильно делают, потому что это гарантировано государством.

КОНКРЕТНО

Генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков:

- Мы не согласны с принятым решением и по-прежнему считаем, что никаких убедительных аргументов, почему передача водоканала в концессию невозможна, не прозвучало. В течение всех четырех заседаний ни у кого из участников этого процесса не появилось ни одного вопроса в адрес группы компаний «Росводоканал».

С момента подачи нашего предложения и до сегодняшнего дня мы наблюдаем замалчивание, заматывание всего, что касается и объективной оценки деятельности самого муниципального предприятия, и собственно нашей концессионной инициативы.

Мы, безусловно, подадим апелляцию, но сам факт подобного решения наглядно демонстрирует, что руководство региона не заинтересовано в его развитии, в диалоге с новыми партнерами. Не уверен, что подобная позиция отвечает интересам жителей города, по крайней мере, их мнения в данном случае никто и не спрашивал

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