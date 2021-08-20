У гипермаркета «Лента» в Рязани откроют еще одну торговую точку

На парковке у гипермаркета «Лента» по улице Тимуровцев откроют дополнительную торговую точку. Об этом сообщает минэкономразвития Рязанской области. Откроют новый объект для «насыщения розничной сети сезонными овощами местного производства по доступным ценам».

Работать торговая точка будет в рамках ярмарки выходного дня 22 и 29 августа с 08:00 до 15:00.

«Жители Рязанской области смогут приобрести качественные рязанские овощи и фрукты, в том числе товары «борщевого набора», продукцию пчеловодства и грибы», - говорится в сообщении ведомства.

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