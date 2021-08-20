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Общество20 августа 2021 13:24

У гипермаркета «Лента» в Рязани откроют еще одну торговую точку

Рязанцы смогут там приобрести фрукты-овощи, мед, грибы, а также «борщевой набор», о котором так часто в последнее время говорят чиновники
Источник:kp.ru
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На парковке у гипермаркета «Лента» по улице Тимуровцев откроют дополнительную торговую точку. Об этом сообщает минэкономразвития Рязанской области. Откроют новый объект для «насыщения розничной сети сезонными овощами местного производства по доступным ценам».

Работать торговая точка будет в рамках ярмарки выходного дня 22 и 29 августа с 08:00 до 15:00.

«Жители Рязанской области смогут приобрести качественные рязанские овощи и фрукты, в том числе товары «борщевого набора», продукцию пчеловодства и грибы», - говорится в сообщении ведомства.

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