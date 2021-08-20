На улицы Рязани могут вернуть автобус №12

В Рязани прорабатывают вопрос возвращения автобусов №12 на линию. Об этом сообщает администрация города.

«В настоящее время специалисты мониторят работу городского пассажирского транспорта и анализируют пассажиропоток на маршруте», - говорится в сообщении.

Кроме того, власти напомнили, что жители поселка Соколовка могут воспользоваться маршрутками №49. На линии ежедневно работают 20 машин среднего класса с возможностью оплаты проезда льготными картами.

Еще в феврале этого года рязанцы массово жаловались на исчезновении автобусов №12. Спустя время власти задумались о возвращении маршрута.

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