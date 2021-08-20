Актер Виктор Сухоруков посетил психоневрологический интернат в Рязанской области.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В Елатомском психоневрологическом интернате сняли режим изоляции. Теперь он работает в обычном режиме, и подопечные (по чиновничьи – «получатели социальных услуг») могут сходить в магазин, встретиться с родственниками и друзьями.
А 17 августа в гости в очередной раз приехали актер Виктор Сухоруков и кинорежиссер, сценарист Светлана Проскурина.
Народный артист России побывал на репетиции вокального кружка и пообщался с постояльцами. Фото: Дом, в котором уютно всем
Гости побывали на репетиции вокального кружка, где участницы исполнили для них несколько музыкальных произведений. Затем они прошли по территории интерната и пообщались с проживающими, узнали об их жизни в режиме изоляции.
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