Актер Виктор Сухоруков посетил психоневрологический интернат в Рязанской области. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Елатомском психоневрологическом интернате сняли режим изоляции. Теперь он работает в обычном режиме, и подопечные (по чиновничьи – «получатели социальных услуг») могут сходить в магазин, встретиться с родственниками и друзьями.

А 17 августа в гости в очередной раз приехали актер Виктор Сухоруков и кинорежиссер, сценарист Светлана Проскурина.

Народный артист России побывал на репетиции вокального кружка и пообщался с постояльцами. Фото: Дом, в котором уютно всем

Гости побывали на репетиции вокального кружка, где участницы исполнили для них несколько музыкальных произведений. Затем они прошли по территории интерната и пообщались с проживающими, узнали об их жизни в режиме изоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!