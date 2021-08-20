Оранжевая зона: Рязанскую область включили в зону климатических рисков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область вошла в «оранжевую зону» климатических рисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института глобального климата и экологии им. Израэля Росгидромета Анну Романовскую. Связано это с ростом температуры, количеством и интенсивностью осадков, числом опасных явлений и засух.

Кроме Рязанской области в «оранжевой зоне» находятся Краснодарский край, Ростовская область, Севастополь, Калмыкия, Белгородская и другие региона.

Но есть и «красная зона», туда включены регионы с самыми высокими климатическими рисками – Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области. Этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики.

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