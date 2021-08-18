18 августа в Рязанской области подтвердили причину смерти от COVID-19 у шести человек

В среду, 18 августа июля, рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии шести человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся. Среди умерших преимущественно возрастные люди.

Это трое мужчин в возрасте 72-х, 75-ти и 80-ти лет, а также три женщины во возрасте 63-х, 82-х и 94-х лет. Все они скончались в июне.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, COVID-19 унес в Рязанской области жизни 879 человек.

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