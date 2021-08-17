В Рязани закрылся второй ресторан Black Star Burger

Похоже, что бургеры от Тимати рязанцев не впечатлили. Фото: Константин МОГИЛИН

В Рязани закрылся второй ресторан франшизы Black Star Burger. Об этом «КП-Рязань» рассказали сотрудники заведений, расположенных по соседству.

- Они больше никогда здесь откроются, - сообщил охранник одной из точек общепита на улице Почтовой. - Закрылись с 1 августа, говорят совсем не было клиентов.

Видимо фирменные бургеры из мраморной говядины, а также из курицы, индейки и мяса халяль не пришлись по вкусу рязанцам. Иначе, как объяснить недолгую жизнь этой франшизы в областном центре. Напомним, ранее закрылась первая точка, расположенная в ТРЦ «Премьер». Она проработала около года.

СПРАВКА «КП»

Первый ресторан Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года. Совладельцами заведениям являются бизнесмен Юрий Левитас, рэп-исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Пашу (Павел Курьянов), а также Вальтер Чассем, уроженец Камеруна, работающий на лейбле Black Star с самого основания.

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