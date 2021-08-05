В рязанском ТРЦ закрылся ресторан Black Star Burger

В рязанском ТРЦ «Премьер» закрылся фаст-фуд ресторан Black Star Burger. Об этом «КП-Рязань» сообщили в отделе аренды в торгово-развлекательного центра.

Там также подчеркнули, что заведение больше никогда не откроется, а арендаторы уже освобождают помещение.

Ресторан быстрого питания Black Star Burger открылся в Рязани 9 июля 2020 года. В его меню были фирменные бургеры из мраморной говядины, а также из курицы, индейки и мяса халяль.

СПРАВКА «КП»

Первый ресторан Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года. Совладельцами заведениям являются бизнесмен Юрий Левитас, рэп-исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Пашу (Павел Курьянов), а также Вальтер Чассем, уроженец Камеруна, работающий на лейбле Black Star с самого основания.

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