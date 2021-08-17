Рязанцы продолжают делиться фотографиями нашествия богомолов

Рязанцы продолжают делиться фотографиями богомолов.

«Рязанская область. Нашествие богомолов! Коричневые - ручные. Зеленые в руки не даются», - написал рязанец Andrey Mistik в паблике «Типичная Рязань» и приложил несколько фотографий.

Нашествие богомолов в Рязани... Фото: Andrey Mistik.

В комментариях рязанцы тут же стали скидывать снимки своих богомолов – кто-то из офисов, кто-то из квартир… География распространения в Рязани – обширная: Южный промузел, Центральный рынок, улица Вокзальная, Московское шоссе и другие. Многие рязанцы дают имена своим залетным – Василий, Степаныч, Игорян, а потом активно ловят мух, чтобы прокормить свалившуюся на них живоность.

«У нас на работе такой в банке тусил. Мы ему мух ловили и мотыльков. И наблюдали, как он их жрет», - написала Елена Лукьянова.

Рязанцы уже не в первый раз сообщают о массовом нашествии богомолов. Хищных насекомых встречают в районе гипермаркета «Глобус», на детской площадке на Московском, в Канищеве, Приокском и других районах районах Рязани (читать подробнее).

Хищное насекомое замечают во всех районах города.

- В Рязанской области появились виды насекомых, которых здесь отродясь не было, - рассказывал еще в 2015 году кандидат географических наук, заведующий кафедрой физической географии и методики преподавания географии РГУ им. Есенина Алексей Водорезов. - Это, например, перелетная саранча. Но более яркий пример - богомолы. Их встречают уже в 25 точках области. Появление их в 2010 году расценивалось как ответная реакция на жаркий год, но с тех пор южных насекомых стало только больше (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!