Рязанцы сообщают о массовом нашествии богомолов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанцы сообщают о массовом нашествии богомолов. Хищных насекомых встречают в районе гипермаркета «Глобус», на детской площадке на Московском, в Канищеве, Приокском и других частях районах Рязани.

«Вчера на входе в «Глобус» подобрал. Прямо перед дверьми под ногами был, как никто еще не успел наступить - не знаю», - написал один из подписчиков НРВК.

Некоторые забирают маленьких хищников домой, где они спокойно живут:

«Канищевский богомол. Зовут профессор ЛюпИн. Забрали домой. Любителям возмущаться, сообщаем, они живут 2-5 месяцев. Наш уже взрослый. Гуляет и ест регулярно», - рассказала одна из рязанок.

А несколько дней назад недалеко от Рязани заметили и розового богомола…

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