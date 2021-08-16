И длился бой до темной ночи: 6 часов под Рязанью полиция изымала просроченное пиво. Фото: Виктор Гусейнов

Только в ночь на 15 августа в Новомичуринске завершилась операция по изъятию в одном из магазинов просроченного пива. Продавщица и хозяйка торговой точки постоянно кому-то звонили, запугивали, угрожали понятым. Полицейских же просто выгоняли из помещения и не подпускали к холодильнику.

Собственно, содержимое холодильника и интересовало полицейских, там находилось 194 бутылки холодного, но просроченного пива. Его без всяких угрызений совести и продавали страждущим.

Спустя шесть часов полицейским удалось сломить сопротивление двух торговок, добраться до холодильника и изъять бутылки с янтарной влагой.

По информации «Прессы», проблемы с законом у этого магазина начались еще в ноябре 2020 года. Тогда продавщица попалась на продаже алкоголя подросткам, за это она получила административное наказание. В июле этого года она снова решила порадовать местного мальчишку, и ее уже судили по уголовной статье с назначением штрафа.

Что касается случая с просроченным пивом, то сейчас владелице магазина грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией просроченного алкоголя, а продавщице… 15 суток ареста. За то, что не давала полицейским выполнять их служебные обязанности.

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