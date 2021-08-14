В Рязани продают самую большую квартиру в ЦФО за 60 млн рублей. Фото: ЦИАН.

В центре Рязани, на улице Профессора Никулина продают самую дорогую квартиру Центрального федерального округа (не считая Москвы и Подмосковья), сообщает ЦИАН. Стоимость пентхауса оценили, общей площадью около 600 кв. метров с панорамным видом на город оценили в 60 млн рублей.

Дом находится на улице Профессора Никулина. Фото: ЦИАН.

Говорится, что планировка квартиры выполняли по индивидуальному проекту. Расположен пентхаус на четырех уровнях, из которых три уровня – жилые, а еще один - отдельная входная группа.

Вид из окна. Фото: ЦИАН.

Дом с самой большой в ЦФО квартирой расположен недалеко от поликлиники №2. В медицинское учреждение сейчас очень требуются медсестры кабинета врача на зарплату в 16,5 тысяч рублей (читать подробнее об условиях труда).

Расположен пентхаус на улице Профессора Никулина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!