В Рязани продают самую большую квартиру в ЦФО за 60 млн рублей. Фото: ЦИАН.
В центре Рязани, на улице Профессора Никулина продают самую дорогую квартиру Центрального федерального округа (не считая Москвы и Подмосковья), сообщает ЦИАН. Стоимость пентхауса оценили, общей площадью около 600 кв. метров с панорамным видом на город оценили в 60 млн рублей.
Дом находится на улице Профессора Никулина. Фото: ЦИАН.
Говорится, что планировка квартиры выполняли по индивидуальному проекту. Расположен пентхаус на четырех уровнях, из которых три уровня – жилые, а еще один - отдельная входная группа.
Вид из окна. Фото: ЦИАН.
Дом с самой большой в ЦФО квартирой расположен недалеко от поликлиники №2. В медицинское учреждение сейчас очень требуются медсестры кабинета врача на зарплату в 16,5 тысяч рублей (читать подробнее об условиях труда).
Расположен пентхаус на улице Профессора Никулина.
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