В рязанскую поликлинику срочно требуются медсестры на зарплату в 16,5 тысяч рублей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В поликлинику №2 (подразделение ОКБ имени Семашко) срочно требуются медицинские сестры кабинета врача. Медсестры нужны эндоскопистам, офтальмологам и кардиологам, сообщает администрация медучреждения.
Условия труда медсестры:
- сокращенная продолжительность рабочего времени (39 часов в неделю);
- выходные – суббота, воскресенье;
- начало и окончание рабочего дня согласно графику сменности;
- дополнительный оплачиваемый отпуск;
- медицинское обслуживание.
Заработная плата медсестры составляет от 16 500 рублей. К зарплате добавятся и надбавки за категорию.
«Работа в больнице им. Семашко - это стабильность, официальная заработная плата, социальные гарантии! У нас созданы комфортные условия труда для наших сотрудников», - говорится в сообщении.
Более подробную информацию можно получить отделе кадров по телефону: 8 (4912) 777-143.
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