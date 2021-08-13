В рязанскую поликлинику срочно требуются медсестры на зарплату в 16,5 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поликлинику №2 (подразделение ОКБ имени Семашко) срочно требуются медицинские сестры кабинета врача. Медсестры нужны эндоскопистам, офтальмологам и кардиологам, сообщает администрация медучреждения.

Условия труда медсестры:

- сокращенная продолжительность рабочего времени (39 часов в неделю);

- выходные – суббота, воскресенье;

- начало и окончание рабочего дня согласно графику сменности;

- дополнительный оплачиваемый отпуск;

- медицинское обслуживание.

Заработная плата медсестры составляет от 16 500 рублей. К зарплате добавятся и надбавки за категорию.

«Работа в больнице им. Семашко - это стабильность, официальная заработная плата, социальные гарантии! У нас созданы комфортные условия труда для наших сотрудников», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно получить отделе кадров по телефону: 8 (4912) 777-143.

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