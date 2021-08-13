Часть жителей в центре Рязани останутся без газа на несколько дней

Из-за капитального ремонта газопровода низкого давления по улице Краснорядской в центре отключат подачу газа, сообщает Рязаньгоргаз.

Небольшие котлованы для ремонта появятся на дорогах улиц Маяковского, Краснорядской и Горького. Напомним, что из-за этих работ изменится и движение транспорта (читать подробнее).

С 16 по 17 августа, с 09:00 до 20:00 газа не будет по следующим адресам:

- ул. Маяковского, дома 72, 72а, 74, 74 к. 2, 76, 78, 105, 107, 107а, 109, 109 к. 1, 109 к. 2, 111, 113, 115;

- ул. Кудрявцева, дома 10, 12, 14, 14а, 20, 20а, 30, 30б, 32. 32а.34, 36, 40.

С 16 по 24 августа, с 09:00 до 20:00 газа не будет по следующим адресам:

- ул. Краснорядская, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21а, 9а;

- ул. Горького, дома 63/2, 98, 100, 102, 67, 71;

- ул. Кудрявцева, дома 4, 8, 8а.

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