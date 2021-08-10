Вторая беглянка из рязанского лагеря замечена в Самарской области

Фото пропавших, опубликованные в июле

Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области сообщила, что разыскиваемая полицией несовершеннолетняя воспитанница одного из детских оздоровительных центров Рязанской области, Таланина Кристина Алексеевна 2004 года рождения, обнаружена в Самарском регионе.

Вместе со своей подругой она 20 июля около 16:00 самовольно покинула детский центр в Касимовском районе. Обе пустились в бега. Полиция с самого начала, публикуя объявления о розыске, утверждала, что они пробираются в Самарскую область. Подруга Таланиной была обнаружена раньше. В настоящее время в том, что несовершеннолетняя жительница Рязанской области находится возле Самары, не подвергается сомнению, но она еще не задержана.