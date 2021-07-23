В Рязанской области ищут бесследно исчезнувших двух девочек-подростков

Фото: поисково-спасательный отряд «Мещера».

Поисково-спасательный отряд «Мещера» распространил ориентировку на двоих подростков пропавших в Касимове. До данным поисковиков, девочки 15 и 17 лет исчезли 20 июля при невыясненных обстоятельствах. При этом на связь с родными несовершеннолетние не выходят.

Ульяна Фокина 2006 года рождения была одета в черную кофту, джинсы и кроссовки. Рост девочки 170 сантиметров, волосы светлые кудрявые.

Кристина Таланина 2004 года рождения была с рюкзаком в черной майке и джинсах. Ее рост 150 сантиметров, волосы светлые.

Всех кто случайно встретил или знает о местоположении пропавших просят сообщать об этом по телефону: +7 (4912) 51-21-71

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