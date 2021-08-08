Одна из пропавших в Рязанской области девочек-подростков найдена живой

Юльяну Фокину (справа) нашли за пределами региона. Фото: поисково-спасательный отряд «Мещера».
Найдена одна из двух пропавших 20 июля из детского лагеря девочек-подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
16-летнюю Ульяну Фокину разыскали в Самарской области. Известно, что туда несовершеннолетние направились вдвоем, однако по дороге пути девочек разошлись. Отмечается, что сбежавшую воспитанницу Солотчинской школы-интерната уже вернули в Рязань.
Поиски ее подруги Кристины Таланиной продолжаются. Всех кто случайно встретил или знает о местоположении пропавшей просят сообщать об этом по телефону: +7 (4912) 51-21-71
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