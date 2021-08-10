Известны подробности гибели 35-летнего рязанца, пропавшего в Клепиковском районе

По факту обнаружения трупа 35-летнего жителя Клепиковского района следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области организовали проверку, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили «КП-Рязань» местные жители, мужчина серьезно болел, и неоднократно говорил о скором уходе из жизни.

8 августа, он уехал из дома на автомобиле «Лада Ларгус» и пропал. Через пару часов пришло сообщение от поисковиков «Найден. Погиб».

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