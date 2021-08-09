Пропавший на «Ладе Ларгус» мужчина из Рязанской области погиб

Илья Трунин. Фото из ориентировки ПСО "Мещера" (vk.com/pso_meschera_rzn)

Печальная новость пришла вечером 9 августа от добровольцев поисково-спасательных отрядов. Оказалось, что Илья Трунин из села Бусаво Клепиковского района, ориентировку на которого опубликовали в этот же день, погиб.

Об исчезновении 35-летнего мужчины впервые сообщили днем понедельника. Накануне, 8 августа, он уехал на автомобиле «Лада Ларгус» серебристого цвета (куда, не уточнялось), и пропал.

Спустя буквально пару часов после публикации ориентировки появилось сообщение «Найден. Погиб». Следственный комитет организовал проверку по факту смерти мужчины. Подробности уточняются.

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