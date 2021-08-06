Рязанский минсельхоз не видит предпосылок для подорожания хлеба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанский минсельхоз не видит объективных предпосылок для подорожания хлеба. По словам чиновников, в 2021 году в качестве меры стабилизации цен производителям хлеба в России выплачивают субсидии, которые компенсируют часть затрат на производство хлеба и муки.

«Индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2020 году составил 104,3%, что ниже уровня инфляции (106,0%), то есть в прошлом году в Рязанской области хлеб подорожал на 4,3%, что меньше, чем общий рост цен за год», - подчеркнули в минсельхозе.

По данным Рязаньстата (на них ссылается минсельхоз – Ред.), по состоянию на 2 августа 2021 года, средняя стоимость хлеба в торговых сетях Рязани составила: хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 47,84 рублей/кг.

Среди 16 городов ЦФО Рязань по ценам на хлеб ржано-пшеничных сортов находится на девято месте (в порядке убывания стоимости). Для сравнения в Тамбове стоимость 1 кг хлеба ржано-пшеничных сортов – 49,62 рублей, в Костроме – 58,29 рублей, в Смоленске – 60,39 рублей, в Туле – 62,57 рубля.

«Рязанская область производит зерна больше, чем может потребить и переработать, — особо отметили специалисты минсельхоза. — Оставшееся зерно продается в соседние регионы и за рубеж. Доля урожая зерна Рязанской области, продаваемая на экспорт, - не более 10%. Традиционно основными покупателями российского зерна являются Турция и Египет, а Китай не входит в число крупных импортеров российского зерна».

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