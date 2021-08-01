Золотой хлеб: почему цена на символ пищевого благополучия ползет вверх?

Скоро рязанцам придется увидеть новые цены на хлеб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хлеб уже давно перестал быть основным продуктом русской трапезы. Однако до сих пор его наличие на столе является символом минимального достатка. А значит, резкое повышение цены на хлеб сразу создает в обществе социальную напряженность.

Доигрались с содержанием

В общем представлении хлеб состоит из муки и воды с добавлением дрожжей, поэтому и цена на данные ингредиенты является основополагающей. Это и так, и совсем не так. Такое суждение подходит только к домашней выпечке, при изготовлении которой мы не закладываем стоимость собственного труда, логистику и цену газа для плиты. А при промышленном производстве все это идет в себестоимость конечного продукта. Вот и получается, что цена муки в буханке/батоне составляет от силы четверть. И если мука может стоить на протяжении года почти одинаково, то все остальное дорожает медленно, но стабильно.

Но сверху слышится окрик: цену на хлеб держать! Тем более скоро выборы в Госдуму…

- Рост цен на хлеб в сегодняшних условиях неизбежен, - считает директор ООО «Жито» Михаил Кречетов, - ибо рентабельность производства буханки стала почти нулевой. Все дорожает, а это сказывается на себестоимости продукта. Ну не может быть такого, чтобы одна составляющая дорожала, а конечный продукт - нет. И это мы еще работаем на прошлогодней муке собственного производства.

- А на зерно нового урожая цена может измениться?

- Сказать тяжело. Все зависит от того, сколько соберем. По озимым пока нормально, по яровым сказать сложно. Но даже если урожай будет на уровне прошлогоднего, себестоимость его будет выше, ведь подорожали не только ГСМ, подорожал металл почти в два раза, а значит, и запчасти для техники тоже. Минеральные удобрения для злаковых подорожали с 23 до 40 рублей за килограмм. Это все войдет в конечную стоимость зерна.

Но в магазинах пока цены стабильные - благо производителей у нас представлено очень много, и цена на хлеб сильно варьируется в зависимости от его вкуса и качества. Но тревожные звоночки уже есть.

- Мы работаем с рязанским хлебозаводом №3, - говорит сотрудник одного из магазинов шаговой доступности Александр Назаров, - и он с 3 июля уже поднял отпускные цены в среднем на 10%.

По-видимому, последней каплей стало традиционное подорожание коммуналки с 1 июля.

- Цена на этот вид услуг растет как для населения, так и для промышленных предприятий одновременно, - говорит заместитель директора по коммерческим вопросам хлебозавода №3 Елена Куганова, - а у нас печи работают на газе, и его расходуется много. Но это не последнее подорожание. Соберут новый урожай, придет новая мука, и цена на хлеб, скорее всего, вновь поднимется. Но это произойдет не раньше октября.

В цену буханки хлеба заложена не только стоимость муки, но и коммуналки, ГСМ, газа... А они постоянно дорожают.

Остановить рост цен можно. Но нужна воля

Как видим, один из производителей поднял цену на свою продукцию сразу на 10%.

И то, что его примеру рано или поздно последуют остальные игроки этого рынка, сомневаться не приходится. Но нам чуть ли не из каждого утюга твердят, что у нас уровень инфляции составляет 4%, почти как в экономически развитых государствах (там обычно 2-3%). Конечно, статистика учитывает индекс цен на все - от молока до предметов роскоши. И получается «средняя температура по больнице». А есть понятие бытовой инфляции, когда учитываются самые необходимые продукты и товары. И, как видим, она отличается от официальной в разы. Ну да, кому жемчуг мЕлок, а кому хлеб черств.

В то же время, от инфляции не уйти, ведь она, так сказать, плата за прогресс. Ведь технологии развиваются, требуют определенных финансовых ресурсов, что входит в конечную стоимость продукта. Можно ли сравнивать начинку и возможности «Опеля-Кадет» (его советская копия - «Москвич-400/401») конца 30-х годов и современного «Опеля-Инсигнию»? Ну и разница в цене, соответственно, отличается на пару порядков. Но снизить ее, особенно в бытовой части, а не в высокотехнологичной, можно. Какими методами?

Особенно популярна идея дотирования производителей. И она постепенно завладевает умами экономистов правительственного блока. Например, сейчас уже выделяется по 2 рубля на каждый килограмм произведенного хлеба. Но это порочная практика, ибо она не стимулирует производителя стремиться к улучшению качества и снижению издержек. А зачем, если за произведенную продукцию и так заплатят? Тем более, что печальный опыт у нас имеется - в СССР большинство продуктов (кроме алкоголя и деликатесов типа икры) дотировалось. И что мы имели? Полугнилые овощи в магазинах, кости с мясом в финале - дефицит практически всего. Хлеб был настолько дешев, что им в деревнях кормили свиней (комбикорм не купишь). И для дотаций надо откуда-то деньги взять. А это - увеличение налогов, акцизов. То есть одной рукой забираем рубль, а другой - отдаем копейку.

Есть другой способ. Снижение издержек производителя за счет демонополизации экономики.

- В современной России экономика гипертрофирована, - считает экономист Дмитрий Качановский. - Существует конкурентный сектор - это мелкие и средние производители товаров, сфера торговли и услуг. Но над ней давлеют энергетические госмонополии и олигополии, которые цены на свои услуги устанавливают не на основе баланса спроса и предложения, а как им вздумается. В результате страдают производители и конечный потребитель. Но свободный рынок труднее контролировать власти, и на эти меры они вряд ли пойдут. То, что у нас инфляция не заявленные 4%, уже косвенно подтвердил Центробанк, резко подняв учетную ставку.

- А если попытаться ограничить цены директивно, как это сделали с сахаром и подсолнечным маслом?

- Ни к чему хорошему это не приведет. В перспективе - только к дефициту. А за ограниченную цену покупатель расплачивается при покупке других продуктов - поставщики масла и сахара подняли цены для промышленных производителей, для тех же хлебозаводов. Так они компенсируют свои потери от розницы.

То, что экономика России деградирует, видно уже любому зрячему человеку. И подорожание хлеба - лишь один из наглядных тревожных сигналов. Что будет дальше - зависит от многих факторов, но и в том числе от вас, наши читатели. Ну вы поняли…

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Когда были резкие взлеты цен на отдельные виды товаров

2010 год. Гречка.

Был пущен слух о неурожае гречихи из-за засухи в Европейской части России и на Украине. Оптовики резко взвинтили цены - в 4-5 раз. На таком уровне они продержались около 8 месяцев. После появления урожая 2011 года цены резко пошли вниз, и многие посредники и торговые сети, закупившие эту крупу по высоким ценам, остались в проигрыше.

2014 год. Контрсанкции и падение рубля.

Из-за политических катаклизмов на мировой арене федеральные власти запретили ввоз

большинства продуктов из стран ЕС. Российский производитель, избавившийся от конкурентов, тут же поднял цены. На некоторые товары - в 2-3 раза. Это потянуло удорожание и других продуктов. В отличие от «гречневого» кризиса 2010 года, цены впоследствии хоть и немного снизились, но далеко не до предкризисных значений.

2020 год. Пандемический ажиотаж.

Длился недолго. Но в результате него крупы подорожали на 50-100%, да так и остались на

своем месте. Осенью подорожал сахар и растительное масло. Правительству пришлось замораживать цены.

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