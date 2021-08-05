«Гостей встречают цветущие клумбы»: глава минтранса выложил фото дебаркадера. Фото: рязанский минтранс.

С момента установки дебаркадера в Рязани остановилось 18 теплоходов. Более 2500 туристов, прибывших на круизных судах, посетили областной центр с экскурсией. Об этом сообщил министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник.

Дебаркадер «ДЖ-2» пришвартовался к новой пристани в конце мая. Фото: рязанский минтранс.

«Гостей рязанской земли при выходе с теплохода встречает уютная пристань: цветущие клумбы, мощеные плиткой тротуары, уличные фонари и скамьи, с которых открывается чудесный вид на Оку. Благоустроенная территория у дебаркадера создает у туристов приятное впечатление о нашем городе», - написал чиновник.

Отметим, что если работы по благоустройству не продолжатся, то в скором времени туристы будут задыхаться от пыли. Первый же дождь развезет по «мощенным тротуарам» потоки грязи.

Первый же дождь развезет по «мощенным тротуарам» потоки грязи. Фото: рязанский минтранс.

Дебаркадер «ДЖ-2» пришвартовался к новой пристани в Лесопарке в конце мая. Платформа для выгрузки и погрузки принадлежит госкомпании «Канал имени Москвы» (читать подробнее).

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