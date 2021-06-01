К новой пристани в Лесопарке пришвартовался дебаркадер. Фото: РВ | Александр Джафаров.

К новой пристани в Лесопарке пришвартовался дебаркадер «ДЖ-2», сообщают «РВ». Платформа для выгрузки и погрузки принадлежит госкомпании «Канал имени Москвы» (рязанский филиал).

Задачей дебаркадера будет принимать пассажиров, прибывающих в Рязань речным транспортом.

Отметим, что пока пристань в Лесопарке строили, «ДЖ-2» был пришвартован к причалу на Трубеже.

СПРАВКА «КП»

35-метровый дебаркадер «ДЖ-2» построили в 1962 году на Свирской судостроительной верфи (Ленинградская область).

В Рязань дебаркадер попал в 2010 году. Все это время он работал в Муроме Владимирской области.

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