На три дня десятки селений Рязанского района останутся без газа. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

С 10 по 13 августа прекратится подача газа в 21 населенный пункт Рязанского района. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина приостановки подачи - ремонтные работы на газопроводе высокого и низкого давления.

С 10 по 13 августа, с 08:00 до 16:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

село Абрютино, село Высокое, деревня Высоковские Дворики, деревня Дедюхино, село Екимовка, деревня Киселево, село Мушковатово, деревня Мельгуново, деревня Насурово, село Никольское, село Подвязье, деревня Рожок, рыбхоз Павловский, деревня Секиотово, деревня Семено-Никольское, деревня Серовское, деревня Сергеевка, учхоз Стенькино, деревня Оленинское, деревня Семено-Оленинское, деревня Дубняки.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что с 16 по 22 августа газа не будет в Рыбновском районе (список сорока населенных пунктов).

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