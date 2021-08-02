Больше 40 населенных пунктов под Рязанью оставят без газа на неделю

Газ отключат в 43 населенных пунктах Рыбновского района.

Под Рязанью во второй половине августа пройдут ремонтные работы на газопроводе. В связи с этим подача голубого топлива будет прекращена в 43 населенных пунктах Рыбновского района, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Газоснабжение собираются приостановить с 10:00 16 августа до 10:00 22 августа. В список попали населенные пункты, запитанные от газораспределительной станции «Вакино», это:

- Аксеново, Ахмылово, Бортное, Бражкино, Вакино, Волынь, Выселки, Высокое, Глебково, Данилово, Дивово, Житово, п. завода «Ветзоотехника», Зубово, Иванчино, Ивашково, Ильинское, Козловка, Константиново, Костино, Кузьминское, Мантурово, Марково, Медведево, Нагорное, Новое Батурино, Новоселки, Окаемово, Подлуг, Пощупово, Путково, Раменки, Ромоданово, Сельцы, Слобода, Срезнево, Старое Батурино, Старолетово, Федякино, Фурсово, Чемрово, Чурилково, Шехмино.

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