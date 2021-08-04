Под Рязанью в Оке утонула женщина – тело нашли и вытащили отдыхающие

3 августа в Рязанском районе утонула 61-летняя жительница Рязани. Трагедия произошла на Оке между селениями Вышгород и Гавердово, рядом с садоводческим товариществом «Вишенка».

По данным «Прессы», на берегу Оки отдыхала компания друзей. Когда поняли, что одна из женщин пропала, было поздно. Отдыхающие сами нашли тело и извлекли его из воды. Женщина к тому моменту была уже мертва.

Следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту обнаружения трупа, чтобы установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.

В этот же день, но только в Солотче, утонул 50-летний мужчина. Причина его гибели предварительно известна, пошел купаться пьяным (читать подробнее).

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