Ушел купаться пьяным. Появились подробности гибели рязанца в Солотче

Утонувший в поселке Солотча мужчина – это 50-летний житель села Заборье, сообщили «КП-Рязань» в СУ СКР по Рязанской области. Трагедия произошла 3 августа на Старице.

Как стало известно правоохранительным органам, мужчина отправился купаться в состоянии опьянения. Через некоторое время, вечером, брат погибшего вышел к водоему и обнаружил на берегу личные вещи родственника.

Тело извлекли из воды уже утром следующего дня.

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