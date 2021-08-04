В поселке Солотча из водоема извлекли тело мужчины

4 августа из водоема вблизи поселка Солотча извлекли тело мужчины. Для этого привлекались две единицы техники и пять человек дежурной смены центральной спасательной станции на воде города Рязани.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, операция была завершена в 7:28. Подробности случившегося устанавливаются.
Это уже третье сообщение о происшествиях на водоемах Рязанской области с начала текущей недели. В ночь на понедельник, 3 августа, близ поселка Александро-Невский погиб мужчина, а вечером вторника из Оки подняли тело женщины.
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