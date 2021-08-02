В Александро-Невском из водоема подняли тело утопленника

Рано утром 2 августа недалеко от поселка Александро-Невский из водоема извлекли тело мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Чтобы вытащить утопленника, задействовали пятерых человек дежурной смены поисково-спасательной службы на воде.

Подробности происшествия уточняются, но уже известно, что по факту обнаружения трупа Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области проведет проверку. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

В последний день июля утопленника обнаружили в черте Рязани (читать подробнее).

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