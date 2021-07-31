Из Оки в черте Рязани извлекли труп очередного утопленника

Вечером 31 июля из Оки в черте Рязани дежурная смена центральной спасательной станции извлекла очередного утопленника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Подробности происшествия к настоящему времени неизвестны, однако можно сказать, что Следственный комитет обязательно инициирует проверку по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

«Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101», - напоминает ГУ МЧС.

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