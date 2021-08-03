Мощи Александра Невского в Рязани: святыню привезли, можно поклониться

На подобных мероприятиях в Рязани, видимо, разрешается нарушать социальную дистанцию и масочный режим.
3 августа в Рязани встретили мощи Александра Невского. Молебен в Успенском соборе возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Кроме лиц духовенства на мероприятии находились губернатор Николай Любимов, зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Михаил Максимов и другие чиновники.
Губернатор отложил важные дела, чтобы встретить мощи благоверного князя.
После окончания молебна все желающие могли поклониться мощам благоверного князя.
3 августа поклониться мощам можно будет еще с 19:00 до 21:00 (смотреть полное расписание молебнов, а также где можно будет поклониться).
Встретить мощи Александра Невского пришли несколько десятков человек.
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