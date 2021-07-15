Мощи Александра Невского в Рязани: расписание молебнов и где можно поклониться.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
3 августа в 13:00 мощи Александра Невского в Рязани встретят в Успенском соборе. По окончании молебна, который возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк, а также по окончании еще одного молебна и вечернего богослужения, можно будет поклониться мощам благоверного князя. Время для поклонения - с 19:00 до 21:00.
4 августа мощам можно будет поклониться с 7:00 до 7:40 - начала Божественной литургии. Возглавит литургию епископ Скопинский и Шацкий Питирим.
С 11:00 до 17:00 у святыни будут совершаться молебны.
После вечернего богослужения мощам можно будет поклониться с 19:00 до 21:00.
5 августа поклониться мощам Александра Невского можно будет с 7:00 до 7:40. Далее будет совершаться Божественная литургия, которую возглавит епископ Касимовский и Сасовский Василий.
С 11:00 до 14:30 пройдут молебны, после чего святыню перевезут в Александро-Невский район.
Там поклониться мощам Александра Невского можно будет после молебна, который начнется в 16:30, и до 19:30. После этого святыня покинет пределы Рязанской митрополии.
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