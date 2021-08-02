К 31 июля были выполнены не все работы в рамках реконструкции моста на улице Ленина.

На минувших выходных в Рязани открыли проход под мостом на улице Ленина. Вечером 1 августа люди могли свободно перемещаться между двумя частями Лыбедского бульвара по одному из тоннелей. Второй был огорожен, но работы в нем тоже, очевидно, находятся в завершающей стадии.

Напомним, в последний день указанного в контракте срока - 31 июля - администрация сообщала, что «в ближайшее время будет выполнено устройство фасадного, уличного и внутриарочного освещения». В воскресенье оно уже функционировало (помимо нижних светильников пока закрытой арки).

Кроме того, перекрытой оставалась лестница со стороны здания арбитражного суда.

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