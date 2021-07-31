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Общество31 июля 2021 19:18

Завершается реконструкция Большого каменного моста на улице Ленина

В центре Рязани, на мосту через Лыбедь идет заключительная стадия работ
Источник:kp.ru
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Завершается реконструкция Большого каменного моста на улице Ленина.

Завершается реконструкция Большого каменного моста на улице Ленина.

Реконструкция Большого каменного моста через Лыбедь на улице Ленина завершается, идет заключительная стадия работ, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Согласно проекту, рабочие перенесли существующие коммуникации - канализацию, водопровод, телекоммуникационные кабели. От лишних проводов над мостом освободили пространство.

«Завершено устройство двухпролетного арочного грунтозасыпного моста. Перильное ограждение установлено с сохранением исторической стилистики», - заверили в мэрии.

На дороге соорудили систему ливневой канализации из шести дождеприемных решеток с колодцами, с отводом воды через современное очистное сооружение.

На участке реконструкции установили новую контактную сеть троллейбусов на десяти новых опорах.

В настоящее время на мосту монтируют новую остановку со стороны цирка.

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