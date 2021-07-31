Завершается реконструкция Большого каменного моста на улице Ленина.
Реконструкция Большого каменного моста через Лыбедь на улице Ленина завершается, идет заключительная стадия работ, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Согласно проекту, рабочие перенесли существующие коммуникации - канализацию, водопровод, телекоммуникационные кабели. От лишних проводов над мостом освободили пространство.
«Завершено устройство двухпролетного арочного грунтозасыпного моста. Перильное ограждение установлено с сохранением исторической стилистики», - заверили в мэрии.
На дороге соорудили систему ливневой канализации из шести дождеприемных решеток с колодцами, с отводом воды через современное очистное сооружение.
На участке реконструкции установили новую контактную сеть троллейбусов на десяти новых опорах.
В настоящее время на мосту монтируют новую остановку со стороны цирка.
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