Завершается реконструкция Большого каменного моста на улице Ленина.

Реконструкция Большого каменного моста через Лыбедь на улице Ленина завершается, идет заключительная стадия работ, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Согласно проекту, рабочие перенесли существующие коммуникации - канализацию, водопровод, телекоммуникационные кабели. От лишних проводов над мостом освободили пространство.

«Завершено устройство двухпролетного арочного грунтозасыпного моста. Перильное ограждение установлено с сохранением исторической стилистики», - заверили в мэрии.

На дороге соорудили систему ливневой канализации из шести дождеприемных решеток с колодцами, с отводом воды через современное очистное сооружение.

На участке реконструкции установили новую контактную сеть троллейбусов на десяти новых опорах.

В настоящее время на мосту монтируют новую остановку со стороны цирка.

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