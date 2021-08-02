Блогер закошмарил рязанский супермаркет «Лайм» - охрана угрожала электрошокером. Фото: стоп-кадр видео с канала ARTEM WOLF.

Тульский блогер Артем Волков выложил видео посещения рязанского супермаркета «Лайм», расположенного на Народном бульваре.

Молодой человек набрал корзину товаров – пирожки, булочки, курицу, шоколад и др., однако за большую часть расплачиваться отказался. По его мнению, весь товар – либо просроченный, либо без маркировки, поэтому судить о его качестве невозможно.

Урезонить блогера пытался сотрудник магазина, который называл себя то администратором, то охранником, то простым покупателем.

Прибывшего на место охранника от одного из ЧОП, блогер заподозрил в алкогольном опьянении, мол, «губы и руки трясутся». Тот пригрозил в ответ Волкову электрошокером.

Позже на вызов приехали сотрудники Росгвардии, которым блогер разъяснил нормы закона, а они заперлись в подсобке в ожидании оперативно-следственной группы полиции.

Это была только первая часть видео, поэтому неизвестно, чем все закончилось.

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