Умерла экс-замдиректора ООО «Вердазернопродукт» Лариса Белоус.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Скончалась бывший заместитель руководителя по персоналу общества с ограниченной ответственностью «Вердазернопродукт» (Сараевский район) Белоус Лариса Анатольевна.
«Лариса Анатольевна внесла большой личный вклад в развитие кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Рязанской области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной», - говорится в некрологе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Ранее сообщалось, что в Рязани ушла из жизни после продолжительной болезни исполнительный директор Рязанского отделения общественной организации «Опора России» Лариса Николаевна Межевых (читать подробнее).
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