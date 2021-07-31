Умерла экс-замдиректора ООО «Вердазернопродукт» Лариса Белоус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончалась бывший заместитель руководителя по персоналу общества с ограниченной ответственностью «Вердазернопродукт» (Сараевский район) Белоус Лариса Анатольевна.

«Лариса Анатольевна внесла большой личный вклад в развитие кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Рязанской области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной», - говорится в некрологе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее сообщалось, что в Рязани ушла из жизни после продолжительной болезни исполнительный директор Рязанского отделения общественной организации «Опора России» Лариса Николаевна Межевых (читать подробнее).

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