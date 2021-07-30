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Общество30 июля 2021 15:34

Умерла исполнительный директор рязанской «Опоры России» Лариса Межевых

Коллектив общественной организации выразил соболезнования родным и близким покойной
Источник:kp.ru
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Умерла исполнительный директор рязанской «Опоры России» Лариса Межевых.

Умерла исполнительный директор рязанской «Опоры России» Лариса Межевых.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июля после продолжительной болезни ушла из жизни исполнительный директор Рязанского отделения общественной организации «Опора России» Лариса Николаевна Межевых (Стешенко).

«Уход Ларисы Николаевны стал для всех нас тяжелой, невосполнимой утратой. Мы потеряли друга, коллегу, соратника. Она была очень увлеченным, добрым, позитивным человеком, грамотным организатором, профессионалом своего дела. Ее кипучая жизненная энергия, высокие душевные и этические качества притягивали людей, делая исполнительную дирекцию рязанского областного отделения домом для предпринимателей», - говорится в некрологе.

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