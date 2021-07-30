В Шилове установили барельеф в память о бывшем главе района Василии Фомине

В Шилове установили барельеф в память о бывшем главе Василии Фомине.

30 июля увековечили память о бывшем главе Шиловского района Василии Михайловиче Фомине. На здании районной администрации установили барельеф работы скульптора Василия Горбунова.

На открытии барельефа присутствовал и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Всю жизнь он посвятил служению своей малой родине, людям, которые здесь живут. Уверен, что дело талантливого руководителя будет продолжено на Шиловской земле, — сказал Любимов.

Василий Фомин умер 30 июля 2020 года. Ему было 73 года. На руководящих должностях в Шиловском районе Фомин проработал более 39 лет.

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