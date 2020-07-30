2020-07-30T09:48:17+03:00
Политика

Умер глава Шиловского района Василий Фомин

Политическому долгожителю, отцу председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина, было 73 года
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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Умер глава Шиловского района, председатель местной Думы, Василий Фомин. Об этом его сын, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин сообщил на личной странице в Facebook.

«Не стало моего отца, моего наставника, друга, самого близкого и родного человека. Болезнь оказалась сильнее здоровья Василия Михайловича, но не сломила его дух, он боролся до конца. Сложно найти слова. Вечная светлая память», - написал Аркадий Фомин.

Василий Фомин родился 15 февраля 1947 года в деревне Непложа. В 1991 стал главой администрации Шиловского района, а в 2004 – главой муниципального образования, и с тех пор неизменно переизбирался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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