Покинувших рязанский лагерь девочек объявила в розыск полиция

Ульяна Фокина (слева) и Кристина Таланина (справа). Фото предоставлены УМВД по Рязанской области.

Полиция объявила в розыск Кристину Таланину (16 лет) и Ульяну Фокину (15 лет). 20 июля они вместе самовольно покинули детский оздоровительный лагерь в Касимовском районе и скрылись в неизвестном направлении. Где находятся девочки, до сих пор неизвестно – на связь с близкими они не выходят.

Приметы называются следующие:

Кристина Таланина худощавого телосложения, рост 160 см, глаза голубые, волосы короткостриженые светлого цвета (были собраны в хвост на макушке). Одета была в бирюзовую толстовку с капюшоном, синие шорты, джинсовую кепку.

Ульяна Фокина худощавого телосложения, рост 170 см, глаза серого цвета, волосы темно-русые до плеч, волнистые, немного сутулится. Одета была в темно-зеленую толстовку, серые спортивные штаны, синие кроссовки.

С любой информацией о Кристине и Ульяны просят обращаться по телефонам: 02 (102/112 – с мобильных операторов), 8(4912) 29-93-71 и 8(49131) 2-24-18.

Ранее ориентировку на поиск девочек публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера» .

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