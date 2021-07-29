Пастора рязанской евангельской общины обвинили в психологическом насилии. Фото: стоп-кадр информбюро Спектр.

Московский районный суд Рязани продлил еще на один месяц домашний арест руководителю религиозной группы Светлане Колышкиной. Женщину обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Однако сторона защиты считает, что обвинение необоснованно, поскольку в ее действиях отсутствует признаки состава инкриминируемого ей преступления.

«Колышкина действительно является руководителем созданной ею в 2018 году религиозной группы, — сообщает портал «Религия и Право». — Несмотря на то, что данная религиозная группа действует автономно и формально не входит в какие-либо существующие централизованные религиозные объединения, она придерживается известного в России вероучения евангельских христиан. <...> Богослужебная практика данной религиозной группы в целом соответствует религиозной практике евангельских христиан. Поэтому утверждение стороны обвинения, что Колышкина «самостоятельно определяла сущность и общую идеологию вероисповедания, цели и задачи религиозного объединения», не соответствует действительности».

Смотреть видеосюжет Рязанского пастора обвиняют в психологическом насилии

По данным издания, пастор Светлана Колышкина почти два месяца находится под домашним арестом, у нее конфисковали все средства связи, отключили интернет. Первым выходом из дома женщины стало посещение областной психбольницы для прохождения психиатрической экспертизы.

В начале июня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношение 49-летней рязанки по части 1 статьи 239 УК РФ. По данным следователей отдела по расследованию особо важных дел, женщина создала религиозную группу и арендовала помещение. Там она с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения с психологическим насилием над гражданами (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!