«Поняла, что я помазанник Божий»: в Рязани раскрыли христианскую секту

Рязанка считает, что у нее появился божественный дар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношение 49-летней рязанки по части 1 статьи 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Ее обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над людьми. Другими словами - секты. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следователей отдела по расследованию особо важных дел, женщина создала религиозную группу и арендовала помещение. Там она с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения с психологическим насилием над гражданами.

Во время сеансов она помимо воли адептов применяла технологии психологического воздействия, поддерживающие аддиктивное поведение.

Кроме того, женщина по телефону проводила с участниками религиозной группы индивидуальные псевдобогослужения, где также психологически давила на людей.

Следователи уже обыскали помещение секты, а также квартиру женщины, изъяли религиозную литературу.

Сама дама считает себя христианкой. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам женщины, есть Бог и есть Иисус.

— А потом начинается какая-то вольная трактовка молитв, — рассказывает собеседник. — Они начитывают текст, и начинаются непроизвольные реакции. Кто смеется, кто плачет, кто пляшет, кто кашляет… Люди проходят какие-то курсы, чтобы иметь возможность так воздействовать на других.

По словам женщины, она почувствовала в себе дар, поняла, что является помазанником Божьим. А то, что люди так реагировали на ее молитвы, так это проявление божьей воли.

7 июня стало известно, что в Рязани возбудили уголовное дело в отношение 49-летней женщины. Ее обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (читать подробнее).

Даме грозит до 4 лет лишения свободы.

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