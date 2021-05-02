Против 5G, масок и вакцинации: В Рязани прошел народный сход общины вольных русов

Всего на сход собралось тридцать человек.

В конце апреля в одном из рязанских клубов-кафе прошло необычное мероприятие – народный сход членов Общины вольных русов. Это общественное движение, в частности, выступающее против масочного режима, массовой вакцинации от COVID-19 и отрицающее юридический распад Советского Союза. Всего в мероприятии приняли участие 30 человек: 28 непосредственных участников схода и двое гостей.

- Это первый народный сход после референдума 1991 года, когда была выражена воля народа о сохранении нашей с вами страны. Мы с вами спали долгие 30 лет. Видимо, где-то внутри нас созревало зерно духа, вложенное творцом, для того чтобы вновь появилась и исполнилась воля русского народа, – сообщил в приветственном слове глава схода Владимир Гончаров.

Всего на повестке дня было пять вопросов:

- О законности карантинных мер, масочного режима и вакцинации от COVID-19;

- О законности размещения вышек телекоммуникационной связи и излучателей 5G в населенных пунктах;

- О запросе отчета по всем выделенным денежным средствам из бюджета (трансфертам) на оплату ЖКХ;

- О запросе полномочий местных депутатов на назначение мировых судей согласно проекту Конституции РФ;

- О запросе приемопередаточных актов от СССР и РСФСР к РФ на землю и имущество всех муниципальных предприятий.

– Русы – русские носители и хранители высшего естественного божественного права. Все органы управления ООН, СССР, ЕС, РФ, а также Ватикан и все королевские семьи мира надлежащим образом уведомлены и оповещены. Также письменные приглашения были разосланы губернатору Рязанской области Николаю Любимову и председателю облдумы Аркадию Фомину, – поделился Владимир Гончаров.

При этом по понятным причинам никто из представителей законодательной и исполнительной властей региона на сходе не присутствовал. Согласно регламенту схода по каждому из вопросов повестки были зачитаны доклады, после чего проходили прения и голосование.

«Не является органом государственной власти»

Освещая первый вопрос повестки, докладчик усомнилась в законности действий властей, объявивших масочный режим, самоизоляцию и массовую вакцинацию от COVID-19.

– Губернатор области не имеет полномочий издавать законодательные акты о введении режима повышенной готовности и ограничительных мер для населения, так как он не является органом государственной власти, – сходу сообщила женщина.

Продолжив свою мысль, она добавила, что только в случае официального объявления режима чрезвычайной ситуации власти имеют право вводить те меры, которые были применены в 2020-2021 годах.

В связи с этим участники схода потребовали у региональных властей привести в соответствие местное и федеральное законодательства, а также оповестить граждан через СМИ о том, «что ношение масок и перчаток наносит непоправимый вред здоровью человека, а также ведет к самоуничтожению людей, следующих этим рекомендациям». Участникам схода сообщили, что СМИ способствуют распространению фейковой информации и новостей о COVID-19, тем самым принуждая людей к вакцинации.

5G являются оружием поражения

Обсудив противоэпидемические меры, участники схода перешли к другой, не менее злободневной теме – опасности 5G-излучателей.

– В Рязанской области значительно увеличилось количество базовых станций и вышек якобы сотовой связи, являющихся постоянным источником электромагнитного излучения. Появились они в местах, в которых сигнал, судя по индикации на телефонах, и ранее был устойчив, – доложил Владимир Гончаров. – Уже несколько лет на сотовых вышках устанавливают добавочное оборудование – линейные ускорители заряженных частиц.

При этом, по словам докладчика, плоскопанельные, рупорные и сферические высокочастотные излучатели направлены прямо на жилые здания, а также школы и детские сады. А сами «базовые станции сетей 5G обладают электромагнитным излучением с длиною волны, на которой работает человек, а также все живые существа». В связи с этим докладчик делает вывод, что программно-аппаратные средства 5G являются оружием поражения, воздействующим на человека и животных.

Чтобы не быть голословным, Владимир Гончаров сослался на исследование, проведенное самарским «Центром независимой экспертизы на автомобильном транспорте» и якобы доказывающее вред, который наносят излучатели 5G.

Вместо послесловия

Конечно, все это можно было бы рассматривать как шутку, если бы не одно «но». А именно то, что собравшаяся в кафе аудитория – взрослые люди, которые искренне и безоговорочно доверяют околонаучному бреду, которым заполнены многие интернет-страницы. Теории заговора, псевдонаучные и деструктивные религиозные идеи стали овладевать умами все большего количества людей. Получается, что многие рязанцы, столкнувшиеся с тем информационным потоком, в котором все мы с вами сегодня живем, не в состоянии отфильтровать лишнюю, а порой и опасную информацию. Что с этим делать, пока, наверное, не скажет никто, ведь проблема, о которой идет речь, появилась совсем недавно с началом развития постиндустриального общества. А пока что людям порой проще поверить в гигантского макаронного монстра, чем в развитие науки, общества и прогресс.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Психологи считают, что вера во всевозможные теории заговора, а также деструктивные секты и течения возникает у людей с низким уровнем критического мышления и предпосылками к созависимому поведению.

- Психология выделяет несколько видов травм, которые в дальнейшем могут сильно влиять на поведение человека. Так, у некоторых людей, получивших травму отношений, особенно в раннем возрасте, не успевает сформироваться надежная привязанность. У ребенка основная потребность в детстве – иметь эмоциональный контакт с материнским объектом. Если по какой-то причине мама отсутствовала или была недоступной, то у ребенка формируются нарушения привязанности. Когда такие люди вырастают, то они легко привязываются к тем, кто их хорошо встречает. Это могут быть, например, какие-то бандитские группировки, религиозные секты или экстремистские организации – все то, где человек чувствует себя частью общности, где его принимают, говорят, что он важен и нужен им, – поделилась с «КП»-Рязань» психолог Алена Егорова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока одни не признают вакцинацию и ношение масок, другие, более радикальные, а иногда и даже запрещенные религиозные организации, вообще выступают против элементарной медицинской помощи. Так, адепты запрещенной в России и признанной экстремистской секты «Свидетели Иеговы» выступают резко против переливания крови. При этом свою позицию свидетели объясняют расширенным толкованием библейского правила «воздерживаться от крови». И ладно бы, если бы отказом от переливания занимались исключительно взрослые люди. Но к сожалению, это правило распространяется и на детей. Из-за невежества родителей была загублена уже не одна юная жизнь.

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