В Рязани арестовали создательницу секты, где психологически насиловали людей

В Рязани возбудили уголовное дело в отношение 49-летней женщины. Ее обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следователей отдела по расследованию особо важных дел, женщина создала религиозную группу и арендовала помещение. Там она с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения с психологическим насилием над гражданами.

Во время сеансов она помимо воли адептов применяла технологии психологического воздействия, поддерживающие аддиктивное поведение.

Кроме того, женщина по телефону проводила с участниками религиозной группы индивидуальные псевдобогослужения, на которых также давила на людей психологически.

Следователи обыскали помещение секты, а также квартиру женщины. Изъята религиозная литература, электронные носители информации.

В настоящее время дама находится под домашним арестом. Ей грозит 4 года колонии.

Как сообщил «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах, секта, которую создала женщина, не имела ничего общего с общепризнанными религиями.

Позже стало известно, что секта, все-таки, христианская, а ее создательница - помазанник Божий (читать подробнее).

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