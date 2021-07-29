Рязанское правительство: На Борковских карьерах все в норме

Все исследованные пробы воды и песка с Борковских карьеров соответствуют гигиеническим нормативам, сообщают чиновники опергруппы регионального правительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора

«Специалисты ведомства регулярно отбирают пробы воды и песка на соответствие требованиям санитарных норм. Одновременно исследования воды проводят организациями, эксплуатирующими пляжи», - заверили в правительстве.

Ранее один из жителей Канищева пожаловался, что после купания в Борковском карьере у него появилась сыпь во всю спину. По его словам, медики в кожно-венерологическом диспансере говорят, что то же самое бывает у многих купавшихся (подробнее).

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